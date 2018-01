Siglato il nuovo contratto per Sicurezza e Difesa

Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al Ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le Forze armate, di sicurezza e di polizia. Sono interessati al rinnovo 450.000 lavoratori e lavoratrici.

Alla presenza dei ministri competenti, hanno siglato l'accordo negoziale: per la Polizia SIULP - SAP - SIAP - UGL POLIZIA DI STATO - SILP CGIL - SILP CGIL - CONSAP ADP ANIP ITALIA SICURA - COISP - FEDERAZIONE UIL POLIZIA; per la Polizia penitenziaria SAPPE - OSAPP - UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA - SINAPPE, FNS CISL, USPP, FSA CNPP, CGIL FP PP; per i CO.CE.R: Esercito in tutta la sua interezza, Carabinieri, Guardia di Finanza.