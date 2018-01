Siracusa, restaurato lo Stomachion in acciaio in piazzetta San Martino

Si terrà domani alle 11 la cerimonia di consegna del mosaico in acciaio raffigurante lo Stomachion di Archimede, restaurato dal Lions Club Archimede di Siracusa. L'appuntamento è in piazzetta San Martino, di fronte al Museo Bellomo in Ortigia.

Alla cerimonia parteciperanno le autorità cittadine e rappresentanze di altri club Lions di circoscrizione. Trascorsi 16 anni dalla posa dell'opera, la struttura presentava diversi punti di ruggine e, su iniziativa di Franco Cirillo e Ottavio Palazzolo, rispettivamente Lions Guida e presidente del Lions Club Archimede di Siracusa, l'opera è tornata al suo originario splendore.