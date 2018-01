Siracusa, barriere architettoniche: una rampa all'Antico Mercato

Sarà costruita una rampa all'Antico mercato di Ortigia, nell'ottica di superare le barriere architettoniche, e offrire massima fruibilità a tutti.

Il piano di calpestio sarà in legno, mentre la struttura sarà realizzata in acciaio e carbonio, con una pendenza tra l'8 e il 10%.

I lavori inizieranno entro i primi dieci giorni mese di febbraio.

"Con un costo complessivo di 28mila euro, impegnati nel bilancio già alla fine del 2017 – spiega l'assessore al Patrimonio, Gianluca Scrofani – sarà realizzata, lungo il prospetto di via De Benedictis, una rampa di accesso al sito mettendo così fine ai problemi di fruibilità per le persone con disabilità causati dalla rottura del montascale. Sulla lotta barriere architettoniche l'attenzione dell'Amministrazione non è mai venuta meno. Ci sono dei ritardi ma stiamo iniziando a recuperare a partire dagli edifici comunali. L'Antico mercato di Ortigia è uno degli spazi più frequentati, vista anche la molteplicità di utilizzi a cui si presta per le sue caratteristiche".