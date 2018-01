Siracusa, ridimensionamento scolastico: Boscarino replica a Vinciullo

Risponde Roberta Boscarino, assessore alle Politiche scolastiche alle accuse mosse questa mattina dall'ex deputato regionale Vincenzo Vinicullo. Quest'utlima lanciava un appello all'Amministrazione chiedendo di non intervenire sul ridimensionamento degli istituti scolastici. L'assessore risponde: "La situazione di fatto trovata da questo assessorato non ha permesso di operare logisticamente alcun cambiamento volto al miglioramento del funzionamento didattico e della allocazione fisica degli alunni. - dichiara Boscarino - La necessità di avviare tale percorso non in corso d’anno, ma con l’avvio delle iscrizioni per l’anno 2018/2019, trova fondamento nell’esigenza di non stravolgere la situazione in corsa ma di programmarla preventivamente per dare certezze alle famiglie siracusane. Le attuali scelte intraprese dall’assessorato alle Politiche educative e dal Comune di Siracusa, invece, vanno in evidente controtendenza rispetto alle precedenti gestioni, caratterizzate da assenso nell’uso distorto delle aule e degli spazi da parte delle istituzioni scolastiche, senza peraltro la produzione di atti di conformità ed abitabilità".