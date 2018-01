Siracusa, camionisti e autisti: Filt Cgil ha indetto un'assemblea

La Filt Cgil di Siracusa ha indetto per questo sabato, nel saloncino in viale Santa Panagia, un’assemblea dei camionisti, autisti, spedizionieri, lavoratori della logistica e trasporto merci.

"All’ordine del giorno – spiega Vera Uccello, segretaria generale della Filt di Siracusa – non c’è solo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ma i tanti problemi che gravano sul comparto e che ne pregiudicano lo sviluppo, nonostante sia un comparto fondamentale per l’economia del territorio. E’ un settore pervaso da forme di illegalità, e questo impoverisce il lavoro. Per questo chiediamo più controlli, l’unificazione della scheda tachigrafica con la patente oltre a una legge regionale per il trasporto".