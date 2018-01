Siracusa, celebrata la Santa Messa in onore di San Francesco di Sales

"Voi giornalisti avete la missione di formare. Dovete essere testimoni della dolcezza dell'amore di Dio". Così si è rivolto ai giornalisti l'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, il quale ha presiedendo la celebrazione eucaristica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

"San Francesco di Sales è un Vescovo ricordato per la sua bontà, per la sua serenità di vita, che irradiava agli altri - ha detto l'arcivescovo -. E dava testimonianza di questo mistero che è l'amore di Dio. Si fece tutto a tutti nella carità apostolica pur di portare a tutti il Vangelo di Dio, il Vangelo della salvezza. Noi possiamo imitare questo suo esempio e vivere anche noi la testimonianza della carità. Dobbiamo testimoniare nel servizio ai fratelli la dolcezza dell'amore di Dio. La bontà del Signore ci raggiunge in maniera misericordiosa. La dolcezza dell'amore di Dio deve sempre caratterizzare le nostre relazioni con il prossimo, per dare esempio concreto dell'amore di Dio. Per costruire una civiltà dell'amore. Ciascuno di noi, per le competenze che ha nel mondo, per le responsabilità che ha in ambito familiare e nella professione, dove ci troviamo a vivere, dobbiamo essere sempre testimoni della dolcezza dell'amore di Dio".

La messa è stata celebrata al Santuario della Madonna delle Lacrime.