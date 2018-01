Siracusa, fondazione Inda: aperto il convegno di studi musicali

E' stato aperto, a Palazzo Greco, il convegno di studi musicali “Sinfonie ed armonie. Dalla messa in scena classica ad oggi”.

Il commissario straordinario, Pier Francesco Pinelli, ha annunciato che l’Inda avvia la catalogazione del fondo musicale della Fondazione.

“L’Inda è conosciuta per la sua produzione teatrale e questo per noi è certamente un vanto – ha detto il commissario straordinario – ma la Fondazione è anche un’istituzione scientifica che porta avanti una serie di attività che ogni anno culminano nel convegno di studi. Negli ultimi due anni abbiamo scelto di incentrare questo appuntamento sulla messa in scena perché allestire una rappresentazione teatrale in uno spazio all’aperto è una forma di messa in scena particolarissima, che parla sia con il mondo drammaturgico che con il teatro musicale”. Pinelli ha poi annunciato l’avvio, insieme alla Direzione generale degli archivi, “dell’inventario del fondo musicale della Fondazione”. “Molti dei più grandi compositori contemporanei hanno composto musiche per l’Inda – ha detto il commissario straordinario – e per questo riteniamo di grande importanza rendere noto, fruibile e consultabile questo grande patrimonio”.

L’annuale appuntamento allestito dalla Fondazione inda in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca proseguirà fino a sabato 27 gennaio con una serie di dibattiti ed esibizioni, tutte a Palazzo Greco.