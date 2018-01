Rosolini, illuminazione pubblica: continuano i lavori in Contrada Pagliarazzi

Sopralluogo del sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, in contrada Pagliarazzi per verificare personalmente l’andamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione. L'intervento rientra nel progetto "Un'opera al giorno".

"Questo intervento di riqualificazione urbana che arriva dopo decenni di vane attese da parte dei cittadini residenti - afferma il Sindaco - costituisce motivo di maggiore percezione della sicurezza, garanzia di visibilità serale e notturna per la viabilità e soprattutto motivo di orgoglio e soddisfazione per noi amministratori pubblici che vediamo come gli sforzi, le idee e i progetti che sviluppiamo, prendono forma e si concretizzano. In questo senso, l’apprezzamento dei cittadini, ci spinge a impegnarci con rinnovato vigore alla risoluzione di tanti altri problemi che avvertono altre zone della nostra città."

"Desidero informare i miei concittadini che stiamo lavorando alacremente al progetto per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione per tutto il territorio comunale con impianti di nuova generazione e tecnologia a Led. Entro questo anno, tutta la città verrà illuminata a Led e questo deve rappresentare ulteriore motivo di compiacimento e orgoglio per ciascun cittadino. La nostra meta più ambita – conclude il Sindaco - è realizzare una città bella, gradevole e accogliente e, gli sforzi che quotidianamente facciamo, seppur amministrando nella peggiore congiuntura economica che l’Italia abbia mai attraversato, mirano al raggiungimento di questo importante obiettivo".