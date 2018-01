Siracusa, avvicinare formazione e imprese: il dibattito a Confindustria

Istruzione, formazione e imprese: passando dall'apprendistato alle varie forme di contrattazione. Questi i temi che saranno affrontati in un incontro pubblico, lunedì 29 gennaio dalle ore 15,30 nella sede di Confindustria Siracusa.

L’incontro, organizzato dal comitato Piccola Industria guidato da Sebi Bongiovanni e dal gruppo Giovani Imprenditori presieduto da Giuseppe Giardina Papa, affronterà principalmente il tema dell’apprendistato, strumento flessibile, conveniente dal punto di vista economico e strategico sia per le imprese che per il sistema di istruzione e formazione.