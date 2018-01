Siracusa, alternanza scuola- lavoro: via al progetto "I colori della vita"

I colori della vita. Si chiama così il progetto di alternanza scuola-lavoro che vedrà impegnati gli studenti dell'istituto Gagini di Siracusa, a partire da sabato 27 gennaio, nell’Unità operativa di Radioterapia dell’Asp di Siracusa.

Il progetto “ha l’obiettivo – spiega il responsabile del reparto di Radioterapia Salvatore Bonanno - di aprire le porte di una realtà sanitaria così complessa alla società civile che non sia necessariamente e direttamente utente della stessa, coinvolgere attivamente la società in una parte di quelle delicate e complesse relazioni tra utenti/pazienti e operatori sanitari, soprattutto in campo oncologico, fare partecipare più parti della società al miglioramento ed allo sviluppo del reparto affinché lo stesso diventi bene comune e non di interesse per il solo malato oncologico e per chi vi sta accanto. Non ultimo, migliorare l’umanizzazione dei percorsi terapeutici all’interno del reparto”.