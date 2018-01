Cassaro, consegnate al sindaco le chiavi dell'ex stazione

Consegnate, dal Il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Giovanni Arnone, le chiavi della ex stazione “Cassaro-Ferla”, al sindaco di Cassaro, Mirella Garro.

Si tratta di una stazione ferroviaria che si trova nell’area della Valle dell’Anapo, concessa i comodato d'uso, che è stata assegnata al comune di Cassaro per fini istituzionali e promozionali proprio per la strategica posizione in cui insiste. Cassaro si farà carico di tutte le spese relative alla manutenzione della ex stazione, già recuperata, dal punto di vista strutturale, dallo stesso Comune montano

”Cassaro – ha detto il commissario Arnone – potrà bene valorizzare la stazione e l’intera area, con iniziative utili sia alla comunità locale che ai tanti turisti che vogliono ammirare la Valle dell’Anapo”.