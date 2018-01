Siracusa, lavoro nero: 3 stop, 60mila € di multe

Sette aziende ispezionate, di cui 4 del settore edile, 2 commerciale e una del settore produttivo. Venti le posizioni dei dipendenti verificate. E' questo il bilancio dell'ampio intervento dei Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Siracusa, insieme a Militari del Comando Provinciale e Personale esperto in materia di Sicurezza sul Lavoro dell’Ispettorato Territoriale, negli ultimi giorni su tutta la provincia di Siracusa.

Sei sono risultati i lavoratori in nero sui 20 controllati. Nel capoluogo, in una azienda di montaggio di sistemi per la produzione di energia, sui due lavoratori presenti, entrambi sono risultati essere impiegati in nero. E ancora, in un bar di Noto uno dei tre dipendenti dell’esercizio commerciale non aveva alcun contratto di lavoro, così come in un altro bar di Lentini dove, su nove impiegati uno esercitava in nero.

Su sei impiegati edili due lavoravano in nero in due cantieri passati al setaccio, uno a Siracusa e l'altro a Portopalo di Capo Passero.

Irregolarità, sempre in campo edile, sono state riscontrate in cantieri operativi a Rosolini e Noto.

Tre i provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali notificati dai Carabinieri e multe per un ammontare complessivo di 60mila euro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.