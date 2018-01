Pachino, il sindaco incontra l'assessore Bandiera a Palermo

Intensificazione dei controlli nella commercializzazione dei prodotti agricoli è stato l'argomento principale trattato questa mattina a Palermo. A incontrare l'assessore con delega all'Agricoltura, Edy Bandiera, il sindaco di Pachino Roberto Bruno e il consigliere comunale Sebastiano Spataro.

"Ad appena due anni – ha dichiarato il sindaco Bruno - dall’ annus horribilis per la nostra agricoltura (era l'inverno del 2016 quando registrammo il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli ed in particolare del pomodoro), torniamo purtroppo a parlare di crisi dell'ortofrutta".

"Abbiamo chiesto all'assessore Bandiera – ha continuato il sindaco - che venga riattivato a Roma al Ministero dell'Agricoltura il tavolo sulla crisi del pomodoro e, nel contempo, di riattivare il confronto con la GDO, Grande distribuzione organizzata, ed altre importanti centrali di acquisto in grado di assorbire a prezzi dignitosi i nostri prodotti agricoli. Attendiamo l'evolversi della situazione nei prossimi giorni, avendo la consapevolezza con i sindaci presenti e l'assessore Bandiera che solo un'azione congiunta e tempestiva può dare un segnale certo ai nostri agricoltori e alle nostre popolazioni".