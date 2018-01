Siracusa, Firmopoli: 13 rinvii a giudizio. Coinvolto Garozzo

Un'altra pagina è stata scritta nell'inchiesta Firmopoli a Siracusa. Tutto era partito a seguito di un esposto in Procura presentato da Giuseppe Patti, dei Verdi, il quale sottolineava come la lista firma (elezioni amministrative 2013) che avrebbe portato alla candidatura di tantissime persone, tra cui il primo cittadino, in realtà fosse farlocca.

Stamattina, si apprende dal quotidiano La Sicilia, arriva la notizia che il Gip ha chiesto il rinvio a giudizio per 13 persone, e l'archiviazione per cinque.

Rinvio a giudizio per: il sindaco, Giancarlo Garozzo, l’ex assessore Liddo Schiavo e per i consiglieri comunali Salvo Sorbello e Luciano Aloschi, gli ex consiglieri comunali Sebastiano Di Natale, Natale Latina e Riccardo Cavallaro e per gli ex consiglieri provinciali Michele Mangiafico, Sebastiano Butera e Nunzio Dolce. I funzionari pubblici: Ignazio Leone, Salvatore Gianino ed Ettore Manni. Per tutti l’accusa, a vario titolo, è di falsità ideologica.

Archiviazione per Armando Foti, Vittorio Anastasi, Assunta Sorano, Alberto Anastasi, Carmela Scatà e Marco Oliva.

La vicenda è già balzata alla cronaca nazionale, ma pare che continuerà a fare discutere.