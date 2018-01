Arsenale Militare di Augusta, prospettive di sviluppo e potenziamento

L'Arsenale della Marina Militare di Augusta ha avuto la Certificazione di Qualità in ISO 9001/2015.

A spendere parole ricche di soddisfazione è Funzione Pubblica della Cgil: "vivo apprezzamento per il risultato raggiunto. - si legge in una nota - La Fp Cgil convinta che le serie e costruttive relazioni sindacali con l’Amministrazione costituiscano una fondamentale opportunità di confronto e miglioramento come già peraltro verificatosi, a valle della visita del gennaio 2017 da parte del Capo di Stato Maggiore Marina ad Augusta, in occasione delle attività di riorganizzazione, revisione della Tabella Organica, dei percorsi di formazione del personale e del programma lavori dell'Arsenale. La FP CGIL continuerà a garantire il proprio impegno costruttivo in rappresentanza di quei lavoratori che non si sono fatti piegare dalle attuali difficoltà purtroppo presenti in Arsenale ma sono invece riusciti a raggiungere un risultato storico, che renderà noi tutti protagonisti di scrivere una nuova pagina per l’Arsenale di Augusta".