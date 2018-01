Noto, ordina consolle per videogiochi sul web ma il prodotto non arriva

Una consolle per videogiochi ordinata sul web ma mai arrivata. Gli autore della truffa, secondo la Polizia di Stato, sarebbero V. C. (24 anni) e T. A. (22 anni), residenti a Crotone. Entrambi sono stati denunciati per il reato di truffa in concorso. Il venditore, dopo un primo contatto via mail, ha anche assicurato la vittima telefonicamente e hanno concordato, insieme, il prezzo per un importo di 220 euro.

La vittima ha versato la somma concordata sulla carta postepay del venditore senza mai ricevere la merce acquistata.