Noto, tentato furto di limoni: un denunciato

E' stato denunciato il presunto complice di un furto di limoni avvenuto il primo gennaio di quest'anno in contrada Frammetica, a Noto. Il furto è rimasto solo tentato. Il bottino sarebbe stato di 400 chili di agrumi.

La Polizia di Stato ha denunciato M. P. (48 anni) residente ad Avola, già conosciuto alle forze di Polizia, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.