Elton John si ritira, il prossimo sarò l'ultimo tour

Elton John dice addio alle scene. Il prossimo tour che sta per cominciare sara' l'ultimo. "Le priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita", ha detto Rocket Man" in un evento-spettacolo a New York.

Sir Elton era stato costretto a cancellare nei mesi scorsi le date americane di alcuni sui concerti a causa di un improvviso e forte malanno patito a bordo di un volo appena decollato da Santiago del Cile.