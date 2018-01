Francofonte, mancati stipendi: questa mattina la protesta dei dipendenti

Protestano questa mattina i dipendenti comunali di Francofonte per il mancato pagamento degli. Partecipato il sit-in di oggi davanti al municipio, indetto dalle segreterie provinciali della Funzione pubblica della Cgil, Cisl e Uil. I lavoratori lamentano un aumento delle ore a fronte di stipendi non aumentati. Lo stato di agitazione proseguirà.

"Si stigmatizza la mancanza di impegni del sindaco e della giunta su un tema importante che deve essere prioritario anche per la prossima amministrazione comunale che si insedierà a palazzo di città – hanno detto i segretari generali della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil, Franco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore – dopo l’incontro avuto oggi con il sindaco ed il segretario comunale è stata data disponibilità per riunire un vertice su questa vicenda solo il prossimo 7 febbraio. Inoltre lunedì saremo ricevuti dal prefetto per illustrare la situazione generale di tutto il personale, part-time e full-time, al Comune di Francofonte che continua con dedizione e senso di responsabilità e professionalità a svolgere i servizi, ma che necessita di una seria programmazione e, finalmente, di risultati concreti. Proprio per l’atteggiamento mostrato da questa amministrazione comunale che ha fatto trascorrere mesi preziosi per la presentazione del contratto integrativo all’Aran, su una vicenda delicata ed importante abbiamo deciso di proseguire lo stato di agitazione".