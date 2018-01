Priolo, workshop dell'Ona con il presidente Bonanni

L'ONA si mobilita in Sicilia. Sabato 3 e domenica 4 febbraio il presidente nazionale Ezio Bonanni terrà un workshop in Sicilia ​ .

Due giorni di dibattiti, convegni, tavoli tecnici per affrontare la problematica amianto, un’emergenza non solo sanitaria e giudiziaria ma anche ambientale e sociale.

Sabato l'appuntamento è a Priolo Gargallo e domenica a Campofelice di Roccella.

Esperti, studiosi, medici, avvocati, rappresentanti istituzionali si confronteranno sul tema dell’ambiente e, in particolare, sulla questione amianto.​