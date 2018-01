Tragedia a Floridia, muore un bambino di 4 anni mentre pranza con la madre

Una vera e propria tragedia si è consumata oggi a Floridia. Un normale pranzo in famiglia si è trasformato in un dramma tra le mura domestiche. A perdere la vita un bambino di quattro anni.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il piccolo ha accusato un malore. La madre, allarmata, ha chiesto aiuto prima ai vicini e poi ha chiamato l'ambulanza. I medici, vista la gravità della situazione, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ma il bimbo non ce l'ha fatta, ed è morto proprio durante il trasporto del corpicino sul mezzo aereo.

Sul posto, i Carabinieri, il Pm Lucignani e il medico legale. Quest'ultimo ha spiegato che "la morte verosimilmente è dovuta a un arresto cardio-circolatorio causato da un'ischemia intestinale".

Domani sarà effettuata l'autopsia.