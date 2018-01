Pachino, tavolo tecnico per riperimetrazione aree Sic e Zps

Sarà costituito un tavolo tecnico per garantire lo sviluppo dell’agricoltura, la tutela ambientale dopo la nuova perimetrazione del teritorio di Pachino a seguito della sentenza con cui il Tar ha annullato l'istituzione delle aree Sic e Zps.

Questa la decisione presa durante la seduta del consiglio comunale aperto di lunedì scorso, al quale hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, il deputato regionale Rossana Cannata, l’ex assessore regionale Bruno Marziano, il legale che ha difeso il Comune di Pachino, Pinello Gennaro, e i rappresentanti delle forze politiche cittadine e del comparto agricolo.

Durante la seduta il sindaco Roberto Bruno ha annunciato che l’amministrazione ricorrerà al Tar e impugnerà il decreto del ministero dell’Ambiente che istituisce le Zsc, Zone speciali di conservazione.

Del tavolo tecnico faranno parte una rappresentanza dei consiglieri comunali, il consorzio di tutela “Igp pomodoro di Pachino”, le associazioni ambientaliste, quelle venatorie, le organizzazioni di rappresentanza dell’agricoltura e tutti i soggetti portatori di interessi collettivi nel territorio "di modo da - afferma il primo cittadino - arrivare a Palermo con una proposta chiara e ben delineata. Chiederò anche un incontro all’assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Totò Cordaro, per investirlo della tematica".

Sul tavolo anche la nuova crisi dei prodotti ortofrutticoli. Per questo già domani, convocata dall'assessore Bandiera, si terrà a Palermo, una riunione organizzata con i sindaci dei comuni della fascia trasformata per discutere sulle misure da adottare a sostegno dell’agricoltura isolana.