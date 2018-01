Palazzolo Acreide, Zone Franche Montane: seminario in Cna

Istituzione zone franche montane ancora al centro del dibattito siracusano. Cna Siracusa ha indetto un seminario per sabato alle ore 17.30 nell’aula consiliare del comune di Palazzolo Acreide la Confederazione Nazionale degli Artigiani e dei piccoli e medi imprenditori di Siracusa. Relatore d'eccezione l’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, Invitati anche i sindaci dei comuni dell’area montana e i rappresentanti di tutte le associazioni sindacali e di categoria.

“Si tratta di uno strumento importantissimo – dichiara Nina Tanasi, presidente di CNA Palazzolo Acreide – un provvedimento che darebbe respiro alle aree interne siciliane, incluse quelle del nostro territorio, vessate da una crisi gravissima che dura ormai da troppo tempo”.

“Speriamo che la nuova Assmblea Regionale, in sinergia con il nuovo Governo, metta da parte ogni riserva di natura politica e approvi finalmente in tempi rapidi la legge che istituisce le Zone Franche Montane – dichiara Innocenzo Russo, presidente provinciale di CNA Siracusa. “Già nel 2013, facendosi promotrice della “Notte nera di Palazzolo Acreide”– prosegue Russo – CNA insieme a tutte le altre sigle associative e sindacali aveva puntato l’attenzione sulla difficile situazione delle zone montane. Oggi c’è finalmente l’opportunità – conclude il presidente Russo – di agire e di dare un segno concreto agli operatori economici e ai cittadini delle aree montane, un’occasione che non si può ancora una volta perdere”.