Rosolini, i Carabinieri incontrano gli alunni dell'Archimede

Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Archimede”, del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico Commerciale hanno incontrato i Carabinieri del Comando Compagnia di Noto per trattare il tema della legalità e il fenomeno della dipendenza e diffusione delle sostanze stupefacenti fra i giovani. L’incontro si inquadra nel più ampio progetto “Uniamoci contro le droghe!”, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e gli istituti scolastici della Provincia. In particolare si è parlato delle tipologie di droghe più diffuse e sugli effetti che derivano dal loro utilizzo sull’organismo. I Carabinieri hanno anche spiegato agli studenti le sanzioni previste dalla legge, sia a livello amministrativo che penale dall’utilizzo e detenzione a vario titolo di stupefacenti.