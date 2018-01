Siracusa, rubava elettrodomestici in villette all'Arenella: denunciato

Trovato per la seconda volta a rubare all'interno di appartamenti, nella zona Arenella di Siracusa. La refurtiva: 3 televisori Lcd di 24, 32 e 39 pollici assieme ad un lettore dvd, stipati all’interno della sua autovettura.

I carabinieri hanno arrestato per la seconda volta nel giro di pochi mesi R.D.C., 63 anni, siracusano disoccupato e pregiudicato.

A novembre, infatti, l'uomo aveva derubato appartamenti in zona Fontane Bianche già lo scorso novembre, asportando apparecchiature elettroniche, elettrodomestici, piatti artistici in ceramica, bottiglie di alcolici, oggetti e piccola mobilia anche di antica fattura, per un valore di circa 4.000 euro.

E' stato denunciato per ricettazione.