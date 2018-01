Siracusa, viola i domiciliari e compie un furto in abitazione

Evade i domiciliari per compiere un furto in abitazione. Si tratta di Salvatore Garofalo, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine. Ieri invece di recarsi al Sert, per il quale è autorizzato, si è introdotto in un'abitazione di via Mirabella in Ortigia e si è impossessato di piatti di una bilancia dal valore storico, assieme ad una cassetta degli attrezzi. L'uomo è stato notato dai Carabinieri, al mercato rionale di Ortigia, mentre stava tentando di vendere la refurtiva come oggetti di antiquariato.I piatti sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.

Nella stessa occasione i militari dell'Arma hanno denunciato un 16enne per favoreggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale: ha detto ai Carabinieri che la refurtiva apparteneva ad un suo parente e appena uscito dalla Stazione Carabinieri ha scritto sul lunotto impolverato di un’autovettura, una scritta offensiva nei confronti dei militari, apponendo anche la propria firma. La sua azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza esterne della caserma.