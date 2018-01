Siracusa, aggressione verbale a dipendente alla Poste di Viale Zecchino

Non ha ricevuto il plico contenete il pin della propria carta acquisti ed è andato in escandescenza. E' successo ieri mattina all'Ufficio Postale di Viale Zecchino. Protagonista un ragazzo di 27 anni Siracusano, il quale ha aggredito verbalmente il dipendente per poi passare alle minacce. Il direttore ha chiamato i Carabinieri, i quali lo hanno invitato a sporgere denuncia.