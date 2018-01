Siracusa, 14enne aggredisce la madre: lei non gli voleva dare soldi

Non ha soddisfatto le pretese del figlio di avere una somma di denaro per le esigenze personali. Questa la causa dell'aggressione subita da una donna da parte del figlio 14enne. A chiamare i Carabinieri il padre del ragazzo preoccupato per la moglie.

I militari hanno fatto in modo di far tornare la situazione alla calma, nonostante il ragazzino fosse andato in escandescenza.

La madre è stata invitata a sporgere denuncia.