Viaggiava su uno scooter senza patente, senza casco e senza assicurazione. Così è risultato un 22enne siracusano fermato per un controllo dai Carabinieri. Oltre a ciò il giovane non aveva con se neanche i documenti di circolazione dello scooter.

Da qui 4 contravvenzioni elevate dai militari dell'Arma per complessivi 6.000 euro.