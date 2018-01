Siracusa, il centroboa dell'Ortigia Casasola in Nazionale

Giacomo Casasola, centroboa dell'Ortgia, figura tra i 17 convocati di Sandro Campagna per il common training in programma a Berlino con la Nazionale tedesca, da domani, 25 gennaio, al prossimo 1 febbraio.

Casasolatorna a vestire la calottina azzurra dopo gli impegni con il Settebello a Ostia di due mesi fa.

In Germania sono previste partite non ufficiali e sedute in palestra e piscina fino alla fine del mese.

E' il terzo raduno stagionale, dopo i due al Centro Federale di Ostia nel mese di novembre, il secondo dei quali con la Grecia.