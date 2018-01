Pachino, stabilita la chiusura domenicale per i panifici

Chiusura invernale per i panificatori a Pachino, dalla domenica successiva al 15 ottobre a quella precedente al 15 aprile. Apertura invece per il periodo estivo e primaverile.

"A seguito di un produttivo confronto – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno -, con i panificatori, la Cna e Casartigiani, abbiamo deciso di adeguarci al decreto assessoriale dello scorso ottobre. Un adeguamento fortemente voluto dai panificatori e che rappresenta un modo per dare dignità ai lavoratori del settore che chiedono l’ottenimento di un giorno di riposo settimanale".

"Una scelta – ha dichiarato l’assessore al Commercio, Giuseppe Cannarella – fatta di comune accordo con i rappresentanti del settore che consentirà di regolamentare meglio l’attività".

Invece, dalla prima domenica successiva al 15 aprile e fino alla prima domenica antecedente il 15 ottobre, l’apertura dei panifici sarà facoltativa nelle giornate festive.

"Esprimiamo soddisfazione per l’accordo unanime raggiunto tra panificatori e Comune – ha dichiarato Emiliano Ricupero, della Cna Pachino -, siamo altresì soddisfatti per il nuovo gruppo cittadino di Cna panificatori che ha visto la luce in questo frangente e ci ripaga del continuo sforzo e della costante presenza sul territorio".

"Finalmente – ha detto Michele Marchese di Casartigiani - anche gli artigiani fanno squadra e non si fanno concorrenza. Il mio invito alla categoria è di compattarsi e autodisciplinarsi, nel rispetto delle disposizione di legge".