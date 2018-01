Siracusa, Comune ed Enel insieme per stazioni di ricarica per auto elettriche

Sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Siracusa ed Enel per realizzare a Siracusa almeno 22 stazioni di ricarica per veicoli elettrici allo scopo di dare il via ad una mobilità urbana più sostenibile.

Il Comune ed Enel individueranno di concerto le aree in cui installare le stazioni di ricarica. Enel si occuperà del disbrigo di tutta la parte burocratica e tecnica. Il Comune si impegna a mettere a disposizione gratuitamente le aree prescelte, a collaborare per le autorizzazioni e ad adoperarsi per far si che gli stalli riservati alla ricarica siano occupati solo da veicoli elettrici.