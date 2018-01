Siracusa, verso la carta d'identità elettronica: attivati i Pos nelle circoscrizioni

Continua il processo che porterà alla sostituzione delle carte d'identità da cartacee a elettroniche. Sono state già dotate le circoscrizioni della città di terminali “Pos” per consentire agli utenti di utilizzare bancomat o carte di pagamento per ottenere la carta d’identità elettronica. Con questo nuovo strumento sarà possibile registrare anche le impronte digitali e assolvere a numerose funzioni quali, per esempio, il pagamento di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari. Il costo della carta d’identità elettronica è di 22 euro e 20 centesimi.

“Dotando gli uffici delle nove Circoscrizioni di terminali Pos – dichiara l’assessore al Decentramento Silvia Spadaro – offriremo agli utenti un servizio più efficiente e moderno rendendo più semplici e immediate tutte le procedure per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica. Pur trattandosi di piccoli importi riteniamo fondamentale fornire un servizio che sia adeguatamente organizzato. Nei prossimi giorni tutti i terminali saranno operativi e a disposizione dei cittadini che potranno così pagare comodamente, oltre che in contanti, anche con bancomat o carta di credito”.

I terminali “Pos” saranno attivati nelle circoscrizioni Akradina in via Italia 105, Belvedere in piazza Eurialo 16, Cassibile in via delle Margherite 2, Epipoli in via Monte Lauro 12, Grottasanta in via delle Margherite 2, Neapolis in via San Metodio 38, Ortigia in piazza Minerva 5, Santa Lucia in via Caltanissetta 47 e Tiche in via Ramacca 2.