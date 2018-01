Serie C, l’Eurialo chiude il girone di andata a 5 punti

Non sarà semplice raggiungere la salvezza per l'Eurialo che chiude il primo girone di andata con 5 punti, anche se quelli conquistati sul campo sono 7.

Si posiziona quindi in penultima posizione in serie C la matricola siracusana. Chiudere con buoni risultati non sarà semplice soprattutto alla luce del ritiro del Club Etna ha penalizzato chi lotta per mantenere la categoria, a cominciare, appunto, dalle aretusee, che si sono viste decurtare due punti dalla loro classifica. Il comitato regionale ha infatti deciso di lasciare immutata la formula delle retrocessioni. Restano due quelle dirette, mentre la terz’ultima andrà ai playout, malgrado, appunto, il forfait della compagine catanese, battuta al tiebreak qualche settimana fa alla palestra Pino Corso.

Sabato scorso le ragazze guidate da Luca Scandurra hanno lottato con grande determinazione contro la capolista Pedara, che ha comunque vinto in tre set. Una prova gagliarda sottolineata dagli applausi del pubblico presente che ha apprezzato l’impegno di una squadra che non si è mai arresa. E anche il tecnico catanese si è complimentato con lo staff tecnico verdeblù.

"L’Eurialo – ha detto Pietro Maccarrone - è una squadra molto giovane, “pulita” dal punto di vista tecnico e capace di esprimere un buon gioco. Ha grinta da vendere e non si arrende così facilmente anche se a volte commette errori di inesperienza. Presenta pecche in avanti e questo è un problema, considerato che nella pallavolo molti punti si ottengono attraverso il gioco offensivo".