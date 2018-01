Siracusa, caso Stefano Biondo: il 31 udienza finale

Si avvia a conclusione il processo per la morte del giovane siracusano Stefano Biondo avvenuta il 25 gennaio del 2011.

Il 31 gennaio si terrà l’udienza conclusiva che, come sempre, vedrà in prima fila la sorella che attraverso l’associazione "Astrea in memoria di Stefano Biondo" continua a chiedere giustizia.

"Mio fratello - afferma Rossana La Monica, presidente dell'associazione - ci fu strappato via, da chi lo avrebbe dovuto assistere e curare. Sette anni di lotte tra richieste di archiviazione e innumerevoli rinvii, adesso finalmente Il 31 gennaio si terrà l’udienza conclusiva. Stefano, un“bambino” che aveva già sofferto per via di una natura beffarda ora non c’è più. Mio fratello era un ragazzo buono, dolce e affettuoso, era sanissimo dal punto di vista fisico e i suoi esami di laboratorio sei giorni prima dell'ultima crisi e del suo tragico epilogo erano tutti nella norma". I dubbi di Rossana La Monica convergono sulle manovre di Tso, che, a suo giudizio, avrebbero causato la morte del fratello.