Siracusa, edifici scolastici: il Giaracà viene trasferito in via Calatabiano

Nuova rivoluzione nell'assetto degli istituti comprensivi di Siracusa. Dopo il caso Archia, sovradimensionato nel numero degli alunni rispetto alle aule disponibili nei due plessi di via Monte Tosa e via Asbesta, risolto con il trasferimento di alcune classi nella nuova scuola di via Calatabiano, il sindaco Giancarlo Garozzo aveva annunciato la rivisitazione degli assetti attuali, intenzionato a mettere fine agli edifici scolastici-condominio nei quali hanno finora convissuto diverse scuole.

E la rivoluzione è arrivata, ma non era quella che ci si aspettava: con una proposta di atto di indirizzo, approvata il 20 gennaio scorso dalla giunta, è stato disposto che nella nuova scuola di via Calatabiano, dal prossimo anno scolastico, sarà trasferito il X° istituto comprensivo "Giaracà", proprio quello con cui l'Archia aveva, mesi fa, ingaggiato una forte disputa per rimanere nel plesso di via Asbesta. L'Archia tornerà ad occupare per intero il plesso di via Asbesta e quello di via Monte Tosa.

Ma c'è di più, pare, infatti, che, nell'ambito della risistemazione generale, l'Archia dovrà però cedere il plesso di via Necropoli Grotticelle a favore dell'Archimede, che, pare, abbia anch'essa un problema di sovrabbondanza di studenti.

Tutto questo è contenuto in un atto di indirizzo immediatamente esecutivo che al momento è al vaglio dei tecnici per avere il via libera e che entro il 2 febbraio dovranno dare risposta.

Inoltre, quando i piccoli alunni della materna di via Mazzanti torneranno nella loro scuola una volta ultimati i lavori al tetto, si renderanno disponibili le aule di via Svizzera e lì dovrebbero essere trasferite le aule della Martoglio che attualmente sono nel plesso di via Asbesta. Quest'ultimo trasferimento, però, toglierà di fatto una classe alla Martoglio, che da 5 dovrà, per forza di cose, passare a 4.

Tutto questo mentre mancano pochi giorni al termine per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, iscrizioni che alcune famiglie hanno già effettuato, ma senza essere ovviamente a conoscenza delle ultime novità.