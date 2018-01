Siracusa, "No" al resort alla Pillirina: la Sovrintendenza non si presenta alla Conferenza dei servizi

Parere negativo oggi è stato espresso dalla Sovrintendenza di Siracusa per quanto riguarda la realizzazione del Resort alla Pillirina.

Dopo il netto 'no', oggi la Sovrintendenza non si è neanche presentata alla Conferenza dei Servizi, che si è data un'altra data per aggiornarsi.

Grande soddisfazione è stata espressa di Verdi: "Tale decisione - dice Giuseppe Patti - serve a ricordare a noi stessi che il vincolo imposto dal Piano Paesaggistico e il vincolo della istituenda Riserva sono solo gli ultimi strumenti di tutela per preservare la biodiversità presente sul Plemmirio da una eccessiva ed ulteriore antropizzazione.

Strumenti inattaccabili sotto il profilo tecnico scientifico perché appunto rappresentano la somma di una serie di vincoli, che spaziano dal paesaggistico all’archeologico, dall’urbanistico al naturalistico".

"Ritengo - continua - che la decisione dal massimo organo di tutela si muove nel solco del pensiero dell’assessore regionale Vittorio Sgarbi il quale ha dato mandato ai suoi uffici di avviare l’iter di apposiIone di vincoli di immodificabilità di alcune aree pregiate del nostro territorio per preservarle dalla vacatio normativa dovuta alle aggressioni al Piano Paesaggistico e alla Riserva con innumerevoli ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Siamo contenti perché finalmente si chiarisce la posizione di noi ambientalisti, libera da qualsiasi preconcetto verso gli imprenditori ma a costante tutela del patrimonio paesaggistico"