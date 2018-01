Misterbianco, prodotti di carnevale pericolosi: una denuncia

Ooltre 293.000 prodotti di carnevale illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Catania. I finanzieri hanno rinvenuto in un’azienda di Misterbianco, gestita da un imprenditore cinese, prodotti potenzialmente pericolosi destinati ai bambini. Le merci erano prive di marchio “CE” e non contenevano le indicazioni relative al produttore e all’importatore italiano, alla fascia d’età dei bambini che li potevano utilizzare, nonché le istruzioni d’uso e le precauzioni da adottare per il loro utilizzo in sicurezza. Inoltre, diverse maschere riproducevano illecitamente i loghi e disegni di famosi personaggi dei cartoni animati e fumetti attualmente in voga tra i più piccoli. L’imprenditore è stato denunciato per inosservanza delle norme a tutela della commercializzazione dei giocattoli.