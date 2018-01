Rosolini, completato l’intervento di ripristino della SP 27

Completato l’intervento di ripristino dei danni causati dalla calamità naturale, che a causa delle copiose piogge torrenziali ha completamente devastato la strada che dipartendosi dalla S.P. n.27 Rosolini - Modica conduce all’Eremo di Croce Santa.

Contestualmente l’Amministrazione comunale provvedeva ad autorizzare i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi e il rifacimento dell’intera strada devastata dalla forza delle acque, anticipando parte delle somme.

"Grazie al coraggio, alla tenacia e determinazione del Sindaco che, seppur non aveva avuto assicurazione da parte degli organi di governo di poter avere riconosciuto alcun ristoro economico, i lavori sono stati completati ed oggi, afferma il Sindaco ing. Corrado Calvo, possiamo informare i cittadini rosolinesi, che è stato firmato e notificato al Comune di Rosolini, da parte della Regione siciliana, il Decreto di finanziamento delle opere di somma urgenza impegnate per il ripristino dei danni relativi alla messa in sicurezza della strada che conduce all’Eremo di Croce Santa. Pertanto, grazie alla forte posizione assunta dagli amministratori di Rosolini, la strada è stata resa fruibile e sicura, consentendo ai cittadini residenti e forestieri di poter continuare a visitare e godere questi luoghi di straordinaria bellezza".