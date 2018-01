Augusta, minaccia il fratello con una forbice

In crisi di astinenza, non appena sveglio, aggredisce il fratello, minacciandolo con una forbice.

E' accaduto ad Augusta dove i Carabinieri hanno arrestato Francesco Spinali, 33 anni già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia. Secondo la denuncia sporta dai familiari, le violenze andrebbero avanti da anni con insulti, minacce, botte ed umiliazioni verso la madre per avere il denaro necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti.