E' stata distrutta totalmente dalle fiamme un'auto ieri sera in contrada Spinazza, a Marzamemi.

I residenti della zona hanno chiamato i Carabinieri, giunti sul posto insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Noto. Non sono stati rivenuti elementi utili per ricostruire la natura dell’incendio. Sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto.