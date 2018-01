Noto, rissa tra migranti al Centro "Oasi don Bosco"

L'ordine di arrivo per mangiare in mensa fa discutere tre migranti ospiti del centro "Oasi Don Bosco" di Noto. La discussione degenera e tra i tre, di nazionalità pachistana e somala, scoppia la rissa. Volano schiaffi e pugni, e si tre si colpiscono reciprocamente anche con oggetti presenti in mensa. All'arrivo dei Carabinieri la rissa viene sedata: due degli extracomunitari coinvolti, hanno riportato lievi lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Tutti e tre sono stati denunciati.