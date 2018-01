Lentini, furibonda lite tra 2 uomini per gelosia

La gelosia nei confronti dell'ex compagno della sua convivente scatena una lite furibonda tra due uomini ieri sera a Lentini.

Sul posto i Carabinieri allertati da alcuni vicini preoccupati per le urla che arrivavano dall'abitazione.

Tutto sarebbe accaduto perché la donna, nonostante la presenza in casa dell’attuale convivente, decide di chiamare il suo ex compagno per farsi portare alcuni medicinali. All’arrivo dell’uomo, l’attuale compagno inveisce contro di lui e la lite degenera, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno.