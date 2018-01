Francofonte, 14enne picchia la madre per soldi per la droga

Una 14enne di Francofonte denunciata dalla propria madre esasperata dalle continue angherie, soprusi e violenze.

La vittima è una 30enne, di nazionalità romena in italia da tanti anni. I problemi sarebbero iniziati, secondo quanto riferito ai militari dell'Arma, quasi due anni fa quando la figlia si sarebbe avvicinata al mondo della droga. Da allora la ragazza avrebbe iniziato a non frequentare più la scuola, pretendendo in continuazione denaro dalla madre e arrivando ad insultarla picchiarla, facendola vivere in un continuo stato di tensione.

Ieri l'ultimo episodio di violenza che si è concluso con la denuncia della minore: la ragazza avrebbe colpito la madre con calci e pugni in testa tanto da costringerla a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale.