Siracusa, ancora non ripristinato tombino in via Logoteta

Oltre due mesi dalla prima segnalazione ma il tombino all'angolo tra via Logoteta e via Attanasio, in Ortigia, non è stato ancora ripristinato.

A segnalare il ritardo è il consigliere di circoscrizioni Salvatore Gibilisco.

"Nella prima metà di novembre 2017 - scrive - ho segnalato al Comando di Polizia Municipale il cedimento del tombino che, dopo alcuni giorni, è stato messo in sicurezza con una lastra di lamiera. Sono trascorsi più di due mesi dma il tombino non è stato ripristinato. Invece una quindicina di giorni fa, è stata sostituita la lastra in lamiera, logorata dal passaggio delle auto. La lastra, comunque - conclude il consigliere - al passaggio di ogni autoveicolo provoca rumori insopportabili ed è diventata un pericolo per i passanti, perché fuoriesce dal manto stradale di alcuni centimetri e ha già causato parecchie cadute".

Da qui la richiesta rivolta all'assessore al Centro Storico Francesco Italia, che già a novembre è stato informato della vicenda.