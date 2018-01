Siracusa, una mostra per diffondere il movimento simbolista

Sarà inaugurata giovedì 25 gennaio alle 17.30, presso la biblioteca “Elio Vittorini” in via Roma 31 (resterà aperta fino al 16 febbraio), una mostra per diffondere nella quotidianità la conoscenza del movimento simbolista.

E’ su questo presupposto che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, traendo spunto da un’idea del prof. Enzo Papa, che ha curato la traduzione del poemetto di Stephane Mallarmè “L’après-midi d’un faune”, ha inteso realizzare l’allestimento di una mostra di opere, inerenti le letture figurative dello stesso poema a cura di Francesco Coppa, Angelo Cortese, Pino Di Silvestro, Anna Kennel, Gaetano Lo Manto, Salvo Russo, Giuseppe Sciacca e Gaetano Tranchino. All’interno di questo panorama, parlare di Mallarmè è una possibilità per il lettore di rivisitare la sua poesia che ha ispirato tanti pittori e musicisti.