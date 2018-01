Canicattini Bagni, tra i banchi di scuola "Uniamoci contro le droghe"

Arriva anche a Canicattini Bagni il progetto "Uniamoci contro le droghe", promosso dal Comando provinciale dei Carabinieri, in collaborazione con l’Asp di Siracusa e gli istituti scolastici della provincia.

Ieri l'Arma ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “Prof. Michele La Rosa”, per parlare di lotta alla criminalità e affermazione della legalità.

In prima battuta è stato spiegato agli studenti le norme che regolano la tematica e le sanzioni previste dalla legge, sia a livello amministrativo che penale, in relazione all’utilizzo e alla detenzione di stupefacenti.

Con i medici dell’Asp, invece, sono state evidenziate le varie tipologie di droghe più diffuse e l’effetto che ne deriva sull’organismo umano, soprattutto nei giovani, a seguito del loro utilizzo.

Alla fase prettamente didattica, infine, è seguita l’attività esperienziale, particolarmente apprezzata dagli studenti, con una dimostrazione pratica nel corso della quale è stato spiegato come avvengono materialmente i controlli su strada da parte delle Forze dell’Ordine, mediante l’uso di etilometro, e l’attività organizzata dal personale dell’Asp in cui tramite degli occhiali specifici, gli studenti hanno avuto una percezione simulata degli effetti della droga e delle relative distorsioni sensoriali in un mini percorso stradale.