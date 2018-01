Augusta, Munafò (Uil) sollecita la realizzazione del depuratore

"Perché non pensare di realizzare ad Augusta un collettore fognario così come è stato fatto per l’isola di Ortigia a Siracusa?"

Questa la proposta avanzata dal segretario generale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò, che torna a sollecitare interventi per la depurazione delle acque nel territorio augustano.

"Abbiamo bisogno di soluzioni rapide - scrive l'esponente della Uil - non si può andare dietro alla burocrazia, è arrivato il momento che la politica faccia la sua parte perché solo così è possibile aggirare gli ostacoli e snellire tanti procedimenti”.