Siracusa, arte, cucina e enogastronomia all'Antico Mercato

Illustrazione sulla sabbia e enogastronomia. Questo e molto altro questa sera, dalle 20.30, all'Antico Mercato di Ortigia. L'esibizione di Stefania Bruno in “Colapesce e altre leggende” ripercorrerà il mito siciliano tramite veri e propri quadri.

Altri due gli appuntamenti in calendario per domenica 28 gennaio: alle 10 “Mangiamoli giusti”, gli incontri di formazione di Slow Food per sensibilizzare ristoratori e chef all’utilizzo di prodotto ittici di stagione. In contemporanea, show cooking e degustazione dei prodotti del territorio organizzato dall’associazione “Iblei in rete”. Ospite lo chef Amedeo Maltese

"Destagionalizzare l’ offerta turistica attraverso enogastronomia e cultura - dichiara l'assessore alle Attività Produttive Silvia Spadaro- ma anche creare un programma settimanale di aggregazione per i residenti che serva a rilanciare l’ economia contadina, il pescato, la ristorazione ed il terzo settore: questo il nostro obiettivo. Se poi riusciremo a realizzarlo facendo squadra tra associazionismo, pubblico e privato, come nel caso dei 50 eventi proposti, potremo dire di avere centrato l'obiettivo".