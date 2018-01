Palazzolo, oggi il primo allenamento con Giancarlo Betta

Primo allenamento oggi del Palazzolo Calcio di Giancarlo Betta, nuovo tecnico della squadra.

"Una valutazione rapida dell'organico, della disponibilità della squadra e quindi lavorare con serenità per raggiungere il nostro obiettivo - ha dichiarato - Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Mi sento anche di dire che quando si sostituisce un collega non è mai bello, ma in questo caso mi dispiace doppiamente perché considero Pippo Strano una persona vera e per bene. Cercheremo di continuare il lavoro fatto e di consegnare la salvezza a questa squadra che a dicembre ha perso qualche sicurezza".

Buon lavoro al nuovo allenatore anche del presidente Graziano Cutrufo. “Era necessaria una svolta e abbiamo puntato su un allenatore importante per questa categoria – ha detto Cutrufo -. Resto convinto che era una scelta che andava fatta. Benvenuto a mister Betta e tanti auguri di buon lavoro”.